Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля

Международная панорама
27 марта, 21:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, марта. /ТАСС

Ранее глава Facebook заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса по делу Cambridge Analytica

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля. Об сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Смотрите также
Здание Cambridge Analytica

Как Cambridge Analytica "взламывала выборы" по всему миру

Как оно отмечает, эту информацию подтвердил источник в Конгрессе, а также представитель компании. Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в Facebook "в настоящее время готовят стратегию", которой будет следовать Цукерберг во время выступления.

Компания оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Цукерберг 21 марта принес извинения за произошедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса на слушаниях по данному вопросу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
3
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама