Постпред США при ООН утверждает, что Россия нарушила резолюцию СБ ООН в Восточной Гуте

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН во вторник заявила, что Россия нарушила резолюцию СБ ООН 2401 в Восточной Гуте.

По ее утверждениям, Россия "проигнорировала достигнутые договоренности" о прекращении огня. Она считает, что "только после того, как территории переходят под контроль сирийских правительственных войск, туда разрешается доставка продовольствия и медикаментов".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что именно Россия "предпринимает активные меры по нормализации гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности ООН". "Может быть, это кому-то не нравится, но мы по факту единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401", - заявил он.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС). Западные государства добивались принятия резолюции на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находились тысячи членов вооруженных группировок.

После принятия резолюции по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.