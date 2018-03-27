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Глава Пентагона считает инцидент в Солсбери "покушением на убийство"

Международная панорама
27 марта, 22:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

С точки зрения Джеймса Мэттиса, "вполне очевидно", что в городе применили химическое отравляющее вещество

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает инцидент в городе Солсбери, где, по версии Лондона, 4 марта был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, "покушением на убийство".

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Отвечая во вторник на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что охарактеризовал бы произошедшее "как покушение на убийство этого человека и его дочери". Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

С точки зрения главы Пентагона, "вполне очевидно", что в Солсбери было применено химическое отравляющее вещество. Вместе с тем Мэттис уклонился от ответа на вопрос, можно ли рассматривать использование нервно-паралитического вещества в Солсбери как "военные действия".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия объявили о решении выслать свыше 100 российских дипломатов. Как заявил МИД РФ, этот недружественный шаг не останется без ответа.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Скрипаль, Сергей Викторович
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