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В Скопье прошла акция против высылки из Македонии российского дипломата

Международная панорама
27 марта, 23:39 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Алексей Фомин

Один из протестующих заявил, что "Македония - братский с Россией народ"

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СКОПЬЕ, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Более 50 человек вышли во вторник на центральную площадь столицы Республики Македония Скопье в знак несогласия с высылкой из страны российского дипломата. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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"Мы направляем послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что мы не стоим за решением министерства иностранных дел и правительства Республики Македония. Поэтому мы заявляем, что Македония - братский с Россией народ. Так было, так и останется", - заявил один из протестующих.

Люди с российскими и македонскими флагами в сопровождении македонской патриотической музыки прошли пешком от центра столицы до российского посольства.

В понедельник Македония решила выслать одного сотрудника посольства России из-за инцидента в Солсбери. В ведомстве отметили, что решение принято в тесной координации с союзниками и партнерами из Евросоюза и НАТО, а также в знак солидарности с Великобританией.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Позднее Лондон обвинил в произошедшем Москву, которая отвергла обвинения.

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