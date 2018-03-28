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Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

Международная панорама
28 марта, 1:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, марта. /ТАСС

Отмечается, что "сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны"

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© EPA/MAURIZIO GAMBARINI

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. Такое мнение выразили во вторник в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, постоянный секретарь министерства обороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер. Они находятся с визитом в Вашингтоне и проводят в эти дни переговоры в Пентагоне.

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"Нам нужно продумать, что мы подразумеваем под сдерживанием в современную эпоху. Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают [сопряженные с таким шагом] потенциальные выгоды", - сказал Мессенджер.

"В эпоху, когда есть стабильная "серая зона" [действий того или иного] государства, мы должны быть готовыми реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии", - убежден британский военачальник.

Ни мира, ни войны?

"И нам следует сознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к <...> разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной", - считает генерал.

Со своей стороны Лавгроув, выполняющий функции первого заместителя главы военного ведомства Великобритании, подчеркнул, что, по мнению Лондона, НАТО требуется обсудить все нюансы, связанные с применением доктрины сдерживания в нынешних условиях. "Что мы пытаемся сделать, так это в действительности освежить детализированные дебаты по поводу сдерживания", - заявил постоянный секретарь.

Принцип коллективной обороны

При этом Лавгроув не согласился с предположениями о том, что Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора в реальности не сработает. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

"Я не улавливаю ни от кого из наших партнеров по НАТО ощущения того, что сохранность Статьи 5 хотя бы отдаленно находится под сомнением. И всех это сильно успокаивает", - подчеркнул представитель руководства минобороны Соединенного Королевства.

Он также отверг догадки о том, что инцидент в британском Солсбери, где, по версии Лондона, 4 марта был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подпадает под действие Статьи 5. "Я не думаю, что это пересекает позицию по Статье 5. Если бы это произошло, то вы бы увидели ответ иного типа", - сказал по данному поводу Лавгроув.

Тем не менее на его взгляд, у произошедшего в Солсбери будут "очень глубокие последствия".

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Скрипаль, Сергей Викторович
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