МИД Австрии: Лондон пытался надавить на Вену из-за отказа высылать дипломатов РФ

ВЕНА, 28 марта. /ТАСС/. Посол Великобритании в Австрии многократно выражал демарш официальной Вене из-за отказа австрийской стороны высылать дипломатов РФ в связи с так называемым делом Сергея Скрипаля. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на главу МИД Австрии Карин Кнайсль, которая находится с визитом в Белграде.

Министр подтвердила, что британский посол впервые выражал демарш перед саммитом ЕС в прошлую среду, "чтобы заставить нас принять конкретные меры", затем в субботу он повторил свой призыв. "В понедельник, когда я была в Косове, я согласовала свои действия с федеральным канцлером по вопросу нашей позиции, которая известна", - подчеркнула Кнайсль. В итоге именно поэтому глава МИД и канцлер Австрии заявили в тот же день, что Вена не будет на национальном уровне высылать российских дипломатов.

По словам министра, решение Вены не высылать дипломатов никак не связано с опасениями по поводу возможных российских контрмер. "Это никогда не было объектом нашего внимания при размышлении в МИД и согласовании [действий] с федеральным канцлером", - сказала Кнайсль.

Решение Австрии продемонстрировало принципиальную позицию, которая крайне редко использует инструмент высылки дипломатов. "Именно в критические моменты нужно оставлять открытыми каналы", - подчеркнула Кнайсль и добавила, что, к примеру, разрыв отношений США и Ирана в 1980 году не привел ни к чему хорошему. "Это больно бьет по обеим странам", - сказал министр.

23 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не будет высылать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. 26 марта решение о массовой высылке российских дипломатов было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной. В тот же день Себастьян Курц повторно заявил, что Австрия рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников диппредставительств РФ. 27 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия придерживается отказа от высылки российских дипломатов.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.