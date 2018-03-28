Эрдоган подтвердил, что Турция не намерена принимать меры против РФ из-за дела Скрипаля

АНКАРА, 28 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена принимать меры против России из-за дела Скрипаля. Об этом сообщила в среду газета Habertürk.

"У нас нет необходимости поступать так, как это сделали другие страны - члены НАТО и ЕС. Мы не разделяем такого понятия "а давайте поступим также" в таких вопросах", - сказал он.

Накануне официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с заявлением о том, что Анкара выступает за проведение расследования по делу Скрипаля для установления виновных в нападении и привлечении их к ответственности. В письменном заявлении Аксой также указал на то, что Турция "осуждает произошедшее в Великобритании и расценивает использование химического оружия в качестве преступления против человечества".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

В понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.