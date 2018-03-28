Вице-президент ПАСЕ заявил, что Киев высылает из страны дипломатов РФ высокого уровня

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Украина, присоединившаяся к дипломатическому демаршу, объявленному Лондоном Москве, высылает дипломатов на уровне первого, второго секретаря посольства. Об этом в эфире телеканала "112. Украина" сообщил вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал", - сказал он.

Арьев пояснил, что речь не идет о сокращении дипмиссии, РФ в принципе имеет право прислать замену высланным дипломатам, однако это решение может затянуться. "В этом случае они имеют право направлять кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне", - отметил он.

По мнению Арьева, этим шагом Киев показывает "единство с европейским сообществом". "Мы должны были сделать этот шаг, так же как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины", - сказал он.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.