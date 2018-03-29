Fox: при Обаме Белый дом, ЦРУ, ФБР и демократы координировали шаги в расследовании по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Должностные лица высокого ранга в Белом доме, ЦРУ, ФБР, министерстве юстиции и фракции демократов в Сенате Конгресса координировали действия между собой на раннем этапе расследования приписываемого команде Дональда Трампа сговора с Россией в 2016 году. На это указывают новые копии sms-переписки контрразведчика ФБР Питера Стржока и юриста минюста Лизы Пейдж, сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе.

Ряд законодателей-республиканцев предоставил телеканалу информацию, которая "ясно указывает" на координацию между бывшим руководителем аппарата сотрудников Белого дома (при президенте Бараке Обаме) Денисом Макдоноу, бывшим лидером демократов в Сенате Гэрри Ридом и экс-директором ЦРУ Джоном Брэннаном. Информация противоречит заявлениям Обамы о невмешательстве администрации в ход расследования, начатого ФБР.

В частности, 2 августа 2016 года Стржок sms-сообщением посоветовал Пейдж избегать угрозы огласки документов, которые ей приходится подписывать, и предупреждал о возможной проверке со стороны Конгресса. На следующий день контрразведчик поделился обеспокоенностью заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба (уволен в середине марта 2018 года) по поводу контроля над информацией о расследовании упомянутого сговора. Примерно в то же время Брэннан поставил членов Конгресса в известность о возможности попыток вмешаться извне в ход предвыборной кампании в стране.

Согласно публикации, 8 августа 2016 года Стржок сообщил о получении приказа подготовить докладную записку для руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Контрразведчик хотел, чтобы сначала с запиской ознакомился директор ФБР (Джеймс Коми), а уж потом передавать ее Макдоноу для использования во время совещания в Белом доме.

Контрразведчик ФБР Стржок и Пейдж обменивались нелицеприятными оценками деятельности Трампа, отмечала газета The Wall Street Journal. Сторонники президента считают данное обстоятельство иллюстрацией того, что ФБР во время предвыборной кампании действовало против республиканского кандидата в президенты и негласно поддерживало его соперницу Хиллари Клинтон.