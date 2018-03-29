Де Мистура обсудил в Москве конституционный процесс в Сирии и Восточную Гуту

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура посетил в четверг Москву, где по традиции встретился и с военными, и с дипломатами. Повестка дня включала весь спектр вопросов сирийского урегулирования: создание конституционной комиссии в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, женевские переговоры, обеспечение прекращения огня и гуманитарного доступа на пока еще проблемные территории арабской республики.

Российская сторона оценила как полезную ставшую уже традиционной "сверку часов" с эмиссаром. Итоги переговоров спецпосланника с министрами обороны и иностранных дел - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым - также лягут в основу подготовки встречи 4 апреля в Анкаре президентов стран - гарантов прекращения огня в Сирии - России, Ирана и Турции.

Встреча в Минобороны

Одной из основных тем встречи в Минобороны стала ситуация в пригороде Дамаска Восточной Гуте и оказание гуманитарного содействия населению Сирии. Де Мистура подчеркнул, что состоявшиеся контакты были конструктивными, стороны высказались за безотлагательное решение гуманитарных проблем.

Шойгу, в частности, обратил внимание, что российскому военному ведомству удалось решить задачу одновременного вывода мирных жителей и отъезда непримиримых боевиков в другие районы Сирии. По его словам, более 11 тыс. боевиков и 130 тыс. беженцев уже покинули Восточную Гуту. Он подчеркнул, что российская сторона проделывает огромную работу, обеспечивая беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и медицинской помощью. При этом министр сообщил о скором возвращении беженцев в Восточную Гуту, начаться этот процесс может уже в воскресенье или в понедельник.

Де Мистура проинформировал о том, что ООН планирует направить в Дамаск специалистов для помощи в восстановлении города. "Мы хотим направить немедленно в Дамаск 17 специалистов, которые занимаются водопроводным хозяйством, санитарией, оборудованием ночлега и укрытий", - сказал спецпосланник. Он подчеркнул, что запрошено дополнительное финансирование для помощи в Сирии.

Эмиссар подтвердил и планы отправить специалистов в Ракку для оценки требуемой помощи. Российская сторона неоднократно привлекала внимание к тому, что в Ракке фактически имеет место гуманитарная катастрофа, город почти полностью разрушен, сложилась крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка.

"Мы обсудили возможность отправки специальной межведомственной оценочной миссии под эгидой ООН из Дамаска в Ракку с тем, чтобы понять нужды, запросы, какие виды гуманитарной помощи требуется оказать", - сказал де Мистура. По его словам, такие же поездки необходимы и в другие населенные пункты - Африн, Эр-Рукбан, Хомс и Восточную Гуту. После таких поездок, отметил спецпосланник, последуют конкретные предложения по оказанию помощи.

Сочинское "досье"

Открывая переговоры со спецпосланником, глава МИД РФ напомнил о решениях сочинского форума, в которых, как обратил внимание министр, четко подтверждена задача выполнения резолюции СБ ООН 2254, излагающей основные принципы урегулирования в Сирии.

Участники конгресса, в частности, приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

Де Мистура заявил, что встреча очень важна и своевременна, в том числе для обсуждения того, как декларации сочинского форума будут реализовываться в рамках "Женевы". По словам де Мистуры, время становится сегодня "острой проблемой". "Мы все ждем, как будет проходить политический процесс", - заявил он.

Придать ускорение

Собеседники не раз говорили о взаимосвязи астанинского, сочинского и женевского форматов. По словам де Мистуры, процесс создания конституционной комиссии должен быть ускорен. "Мы оба убеждены в том, что нельзя затягивать с реализацией итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, - сказал эмиссар - Необходимо приблизить тот момент, когда состав комиссии будет объявлен".

Спецпосланник заявил, что надеется на содействие Москвы в активизации политических переговоров в Женеве. "У Сочи была очень важная роль: создана декларация, было объявлено создание конституционной комиссии. Все это было сделано для того, чтобы поддержать политический процесс в Женеве, - отметил он. - Нужно придать этому процессу импульс, и мы надеемся, что будем делать это вместе, потому что настало время для политического процесса".

ООН оценили вывод из Гуты

По словам Лаврова, успех российских усилий по эвакуации гражданских лиц из Восточной Гуты признается практически всеми, даже оппонентами. И это несмотря на то, что гуманитарная операция сопровождалась информационной кампанией в поддержку боевиков. "В ход шли информационные вбросы о голоде в результате осады, о неизбирательных бомбардировках, в том числе с использованием запрещенных видов боеприпасов, - отметил глава МИД РФ. - Опять муссировались слухи об использовании сирийской армией химического оружия, несмотря на всю абсурдность таких утверждений даже с военно-тактической точки зрения".

Сотрудники гуманитарных структур на "земле" не подтвердили подобных домыслов и "высоко оценили действия российских военных, что подтверждается и свидетельствами вырвавшихся из плена террористов жителей Восточной Гуты", указал министр.

Лавров особо отметил, что сейчас в Восточной Гуте восстанавливается мирная жизнь, 90% территории анклава находится под контролем правительственных сил. "Мы надеемся, что ООН нарастит свое участие в коллективных усилиях по содействию жителям районов, пострадавших от произвола террористов, чтобы мирные граждане поскорее вернулись в свои дома, - сказал он. - Россия уже делает немало для этого, доставляя гуманитарную помощь и обеспечив недавно прохождение нескольких ооновских конвоев. Рассчитываем, что эта совместная работа будет все более эффективной".

Деэскалацию обсудят президенты

Важнейшей основой для политических переговоров является обеспечение прекращения огня, чему способствуют зоны деэскалации. Планов расширения подобных зон снижения напряженности, по словам Лаврова, нет. "Зоны деэскалации сохраняются как результат договоренностей между Россией, Турцией и Ираном, юго-западная зона была сформирована с участием РФ, США и Иордании. Нет никаких планов на данном этапе, по крайней мере, расширять количество этих зон", - сказал министр.

Глава МИД РФ констатировал, что в зоне деэскалации в Идлибе сложилась непростая ситуация: вопрос войдет в повестку дня саммита России, Ирана и Турции 4 апреля в Анкаре.

Увы, не все стремятся к деэскалации в своем посредничестве. "Попытки наших американских коллег спекулировать на курдском факторе, а также попытки создать некий санитарный кордон с использованием курдских формирований привели к тому, что мы наблюдаем сейчас в Африне (где Турция с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований - прим.ТАСС), - сказал Лавров. - Мы настаиваем на том, чтобы стороны конфликта стали договариваться, и надеемся, что Африн вернется к нормальной жизни при полном сохранении принципа территориальной целостности Сирии".

"Мы убеждены, что без курдского народа ни один конфликт в этом регионе на территории стран, в которых проживают курды, урегулирован быть не может", - подчеркнул министр.

Вместе с тем глава МИД РФ призвал не забывать и о других проблемных зонах - анклавах Фуа и Кефрая, лагерь Эр-Рукбан, а также Ракку, "которую разрушили без всяких гуманитарных коридоров силы ведомой США коалиции".