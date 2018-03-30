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Президент Польши отказался подписать закон о разжаловании Ярузельского

Международная панорама
30 марта, 14:05 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 30, марта. /ТАСС

По мнению Анджея Дуды, закон является "нарушением стандартов демократического государства"

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ВАРШАВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать правительственный проект поправок в закон о всеобщей воинской обязанности, которые предусматривают возможность разжалования в рядовые офицеров времен Польской Народной Республики (ПНР), в том числе первого президента страны генерала Войцеха Ярузельского. Соответствующее заявление глава государства сделал на состоявшемся в пятницу брифинге.

"Я отказываюсь подписывать этот закон и отправляю его на повторное рассмотрение в Сейм [нижнюю палату парламента]", - сказал он.

Дуда негативно оценил тот факт, что люди, которых затронет новый закон, "не могут ничего пояснить, оспорить принятое решение". "Я с этим согласиться не могу. Это нарушение стандартов демократического государства", - отметил он, предупредив, что предлагаемые правительством решения могли бы вызвать отрицательный отклик в Евросоюзе.

Кроме того, по словам польского лидера, с моральной точки зрения неправильно, что люди, которых уже нет в живых, не могут себя защитить. Закон не предусматривает защиты их интересов.

Законопроект, ранее принятый Сеймом и Сенатом, предусматривает возможность лишения воинских званий, в том числе посмертно, тех, кто служил в органах государственной безопасности ПНР. Соответствующее решение будет принимать минобороны с согласия президента. В пояснении к законопроекту отмечается, что он принимается, "чтобы создать юридическую возможность лишить офицерских званий, в частности, Ярузельского и генерала Чеслава Кищака (скончавшегося в 2015 году бывшего главу МВД)", так как они служили "тоталитарному государству вопреки польским интересам".

Новый закон мог затронуть и единственного польского космонавта генерала Мирослава Гермашевского. В период военного положения в 1981-1983 годах он входил в Военный совет национального спасения, высший административный орган ПНР.

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