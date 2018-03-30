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Британский МИД назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление меры РФ в отношении дипломатов

Международная панорама
30 марта, 16:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, марта. /ТАСС

Внешнеполитическое ведомство Великобритании также в очередной раз обвинило Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

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ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании назвал ожидаемыми и вызывающими сожаление российские меры, согласно которым Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС комментарии пресс-секретаря Foreign Office. 

"Это вызывает сожаление, но, учитывая предыдущие действия России, мы ожидали ответа", - сказала она.

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Британский МИД в очередной раз обвинил Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сказав, что у Лондона "нет другого вывода". "Россия грубо нарушает международное право и Конвенцию о запрещении химического оружия, и действия стран всего мира продемонстрировали глубину международной озабоченности", - считает представитель ведомства.

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу был вызван ранее в пятницу в Министерство иностранных дел России, где, по данным российского ведомства, ему был "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

В министерстве также заявили о готовности Москвы к предметному и ответственному взаимодействию с Лондоном как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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