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Верховный суд Австрии отказал криминальному авторитету Гагиеву отменить экстрадицию в РФ

Международная панорама
30 марта, 18:15 дата обновления: 30 марта, 18:46 UTC+3

Решение еще не вступило в законную силу

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ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты криминального авторитета из Северной Осетии Аслана Гагиева (по прозвищу Джако) с требованием отменить все принятые решения по его экстрадиции в Россию и возобновить судебный процесс. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в Земельном суде Вены по уголовным делам.

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Источник: полиция Австрии арестовала главаря ОПГ Гагиева для экстрадиции в РФ

Верховный суд Вены отложил решение об экстрадиции главаря ОПГ Гагиева в РФ

"Ходатайство о новом процессе в Верховном суде было отклонено, в просьбе о возобновлении дела было отказано", - отметила официальный представитель суда Кристина Зальцборн на просьбу корреспондента ТАСС пояснить ситуацию вокруг затянувшейся экстрадиции в Россию предполагаемого главаря североосетинской организованной преступной группировки Аслана Гагиева. По ее словам, это решение еще не вступило в законную силу.

Кроме того, судья добавила, что решение относительно способности Гагиева совершать перелеты, а именно наличии аэрофобии, еще не принято. "Экспертиза поступила только недавно, и соответствующий судья в скором времени будет принимать решение", - подчеркнула собеседница агентства.

Ожидание экстрадиции

12 сентября прошлого года Высший земельный суд Вены подтвердил решение Земельного суда Вены и одобрил экстрадицию из Австрии в Россию Аслана Гагиева. Таким образом суд отклонил жалобу подсудимого о возможности нарушений прав человека в российской тюрьме и заявил, что получил от российской стороны гарантии соблюдения прав человека и надеется на честный процесс на территории РФ. Как тогда заявил судья Лео Левнаик-Ивански, окончательное решение должен принять министр юстиции. Прокуратура Вены после судебного заседания запросила арест Гагиева в соответствии с параграфом 36 закона об экстрадиции и правовой помощи, вследствие чего он был помещен под предэкстрадиционный арест в тюрьму венского района Йозефштадт.

13 сентября в Земельном суде Вены по уголовным делам корреспонденту ТАСС сообщили, что министр юстиции Австрии одобрил экстрадицию Гагиева. Однако впоследствии защита обвиняемого заявила, что за время пребывания в австрийской тюрьме у Гагиева развилась редкая форма аэрофобии, из-за которой он не сможет пережить перелета в Россию. Юристы подали ходатайство в Верховный суд и потребовали отменить принятые ранее решения об экстрадиции их подзащитного.

Дело Гагиева

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года на основании международного ордера на арест, выданного московским офисом Интерпола. При нем был обнаружен поддельный болгарский паспорт. Россия требовала выдачи Гагиева по обвинению в создании преступной группы, убийствах и организации убийств.

На счету его банды - десятки убийств, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 46 участников. Банда совершила свыше 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства как на территории Москвы и Московской области, так и в Северной Осетии.

В 2015 году Земельный суд Вены по уголовным делам неоднократно выносил решения о допустимости экстрадиции в Россию предполагаемого серийного убийцы из Северной Осетии. Согласно судебным постановлениям, выдача российским властям Гагиева признавалась возможной. Решения суда не вступали в законную силу, потому что защита обжаловала их в вышестоящей инстанции.

Высший земельный суд Вены дважды отменял решение Земельного суда об экстрадиции Гагиева. Дело направлялось на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Причиной назывались "сомнения относительно соблюдения страной, запросившей экстрадицию, прав человека в части запрета пыток". Высший земельный суд Вены также выдвигал требования к российской стороне предоставить дополнительные гарантии, предполагающие, что посольство Австрии в Москве будет извещено о месте отбытия наказания Гагиевым и получит право на его посещение.

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