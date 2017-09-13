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Министр юстиции Австрии одобрил экстрадицию главаря ОПГ Аслана Гагиева в Россию

Международная панорама
13 сентября, 9:59 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 13, сентября. /ТАСС

Таким образом, жалобу подсудимого о возможности нарушений прав человека в российской тюрьме отклонили

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ВЕНА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Австрии одобрил экстрадицию предполагаемого главаря организованной преступной группировки из Северной Осетии Аслана Гагиева (по прозвищу Джако) в Россию. Об этом сообщили в среду ТАСС в Земельном суде Вены по уголовным делам.

"Министерство юстиции уже одобрило экстрадицию [Аслана Гагиева]", - сообщила представитель суда Кристина Зальцборн.

Верховный суд Вены во вторник подтвердил решение Земельного суда Вены о выдаче Гагиева России. Как заявил судья Лео Левнаик-Ивански, суд одобрил экстрадицию, а окончательное решение должен принять министр юстиции.

Таким образом, австрийский суд отклонил жалобу подсудимого о возможности нарушений прав человека в российской тюрьме и заявил, что получил от российской стороны гарантии соблюдения прав человека и надеется на честный процесс на территории РФ.

Прокуратура Вены после судебного заседания запросила арест Гагиева в соответствии с параграфом 36 закона об экстрадиции и правовой помощи, вследствие чего он был помещен под предэкстрадиционный арест в тюрьму венского района Йозефштадт.

Дело Гагиева

Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года на основании международного ордера на арест, выданного московским офисом Интерпола. Россия требовала выдачи Гагиева по обвинению в создании преступной группы, убийствах и организации убийств. На счету его банды - десятки убийств, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году, насчитывала более 46 участников, совершила свыше 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства как на территории Москвы и Московской области, так и в Северной Осетии.

В 2015 году Земельный суд Вены по уголовным делам неоднократно выносил решения о допустимости экстрадиции в Россию предполагаемого серийного убийцы из Северной Осетии. Согласно судебным постановлениям, выдача российским властям Гагиева признавалась возможной. Решения суда не вступали в законную силу, потому что защита обжаловала их в вышестоящей инстанции.

Верховный суд Вены дважды отменял решение Земельного суда об экстрадиции Гагиева. Дело направлялось на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Причиной назывались "сомнения относительно соблюдения страной, запросившей экстрадицию, прав человека в части запрета пыток".

Верховный суд Вены также выдвигал требования к российской стороне предоставить дополнительные гарантии, предполагающие, что посольство Австрии в Москве будет извещено о месте отбытия наказания Гагиевым и получит право на его посещение.

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