Конгресс русских американцев выразил беспокойство по поводу ухудшения отношений США с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник выразила в письме президенту США Дональду Трампу беспокойство по поводу резкого ухудшения отношений между США и Россией. Текст письма был размещен в пятницу в Facebook.

"Мы вынуждены написать вам, чтобы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что вы лично санкционировали решение выслать 60 российских дипломатов из США, а также закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле, - указывается в послании. - А время, которое Вы выбрали для этого решения, невыносимо жестоко, поскольку эти беспрецедентные санкции были объявлены тогда, когда Россия и россияне во всем мире находятся в трауре, потрясенные массовыми жертвами, в основном женщин и детей, в пожаре в городе Кемерово".

"Мы считаем, что сейчас рано делать вывод о том, что Россия виновна в нападении на Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве, - подчеркивается в письме. - Расследование только началось, и политики должны дождаться окончания законного процесса расследования. Это особенно важно для страны, которая решительно верит в обязательные правовые процедуры, и в то, что никто не виновен, пока не доказана его вина".

Русские американцы, указывается в документе, "глубоко обеспокоены последним циклом санкций и страдают от них больше всех", поскольку больше не могут пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско и в Сиэтле. "Закрытие консульств, высылка дипломатов только ухудшает нашу жизнь, - подчеркивается в письме. - А ведь 90% русских американцев проголосовали за вас, надеясь, что вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Мы получили результат совершенно противоположный тому, который Вы обещали во время предвыборной кампании. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения".

"Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений, - пишет президент Конгресса русских американцев. - Нет сомнений в том, что курс российско-американских отношений, который вы проводите, направлен на ухудшение этих отношений, такой курс не может привести ни к чему хорошему. Недружественная риторика в отношении России порождает ненависть к русским. Пять миллионов русских американцев, живущих в этой стране, должны нести основную тяжесть последствий этих бездумных слов и действий. Такая политика не служит интересам Америки, а ведет в пропасть русофобии".

В письме содержится призыв к президенту Трампу "остановить эту новую холодную войну, которая все больше выходит из-под контроля". "Санкции против России должны быть сняты, а диалог между Россией и Соединенными штатами должен быть начат, - подчеркивается в письме. - К сожалению, чем слабее связи, связывающие Россию и Соединенные Штаты, тем сильнее опасность войны, которая угрожает американцам и всему миру".