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Президент Латвии считает, что учебные запуски ракет РФ ухудшат безопасность на Балтике

Международная панорама
30 марта, 19:50 UTC+3 РИГА РИГА 30, марта. /ТАСС

Раймондс Вейонис заявил, что министерство обороны республики и Национальные вооруженные силы будут следить за ходом маневров

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РИГА, 30 марта. /ТАСС/. Предстоящие учебные запуски Россией ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе, а также доказывают важность присутствия сил НАТО в странах Балтии. С таким утверждением в пятницу выступил президент республики Раймондс Вейонис.

"Эти события снова доказывают необходимость продолжать работу над повышением оборонных возможностей страны. Они подтверждают правильность ранее принятого решения об усиленном присутствии сил НАТО в регионе", - указал глава государства новостному агентству Leta.

По его словам, министерство обороны Латвии и Национальные вооруженные силы будут следить за ходом маневров.

В связи с предстоящими запусками минобороны Латвии вызвало военного атташе посольства РФ в республике Андрея Лобова и "выразило недовольство сложившейся ситуацией". В ведомстве отметили, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, но при этом назвали действия РФ вызывающими. В минобороны указали, что маневры "могут быть расценены как демонстрация силы".

"Также такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем", - отметили в ведомстве.

Учебные пуски

Главный центр единой системы организации воздушного движения России информировал Агентство гражданской авиации Латвии, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля с 6:00 до 18:00 в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море планируют провести тренировочные запуски ракет.

Как сообщило 29 марта минобороны страны, российская сторона призвала в определенный период времени закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Агентство гражданской авиации со своей стороны в ответ на просьбу России согласилось закрыть воздушное пространство республики в зоне, предусмотренной для запусков.

Министерство потребовало у военного атташе посольства РФ предоставить детальную информацию о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность во время запуска ракет.

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