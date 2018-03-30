Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белом доме и Пентагоне не стали разъяснять слова Трампа о возможном уходе США из Сирии

Международная панорама
30 марта, 20:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ранее американский лидер заявил, что США сейчас "вышибают дух из ИГ в Сирии" и могут уйти оттуда "очень скоро", позволив "другим людям позаботиться" о ситуации в арабской республике

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители Белого дома и министерства обороны не стали давать детальных разъяснений высказываний президента США Дональда Трампа о возможном скором уходе американских сил из Сирии.

"Слова президента говорят сами за себя", - сказал в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.

В Пентагоне лишь заверили, что задачи у военных США в Сирии остаются прежними. "Наша миссия по разгрому ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) не изменилась. За дополнительными комментариями насчет высказываний президента я рекомендую вам обратиться в Белый дом", - в свою очередь заявил ТАСС представитель оборонного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Трамп, выступая 29 марта в городе Ричфилд в штате Огайо, заявил, что США сейчас "вышибают дух из ИГ в Сирии" и могут уйти оттуда "очень скоро", позволив "другим людям позаботиться" о ситуации в арабской республике. Эти слова в целом противоречили прежней позиции американской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники