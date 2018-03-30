В Белом доме и Пентагоне не стали разъяснять слова Трампа о возможном уходе США из Сирии

ВАШИНГТОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители Белого дома и министерства обороны не стали давать детальных разъяснений высказываний президента США Дональда Трампа о возможном скором уходе американских сил из Сирии.

"Слова президента говорят сами за себя", - сказал в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.

В Пентагоне лишь заверили, что задачи у военных США в Сирии остаются прежними. "Наша миссия по разгрому ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) не изменилась. За дополнительными комментариями насчет высказываний президента я рекомендую вам обратиться в Белый дом", - в свою очередь заявил ТАСС представитель оборонного ведомства майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Трамп, выступая 29 марта в городе Ричфилд в штате Огайо, заявил, что США сейчас "вышибают дух из ИГ в Сирии" и могут уйти оттуда "очень скоро", позволив "другим людям позаботиться" о ситуации в арабской республике. Эти слова в целом противоречили прежней позиции американской администрации.