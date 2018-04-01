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СМИ: депутаты Левой партии ФРГ посетили в тюрьме Карлеса Пучдемона

Международная панорама
1 апреля, 20:02 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 1, апреля. /ТАСС

Они сообщили, что экс-глава каталонского правительства "полон мужества" и готов продолжать борьбу за свои идеи

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БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции Левой партии в Бундестаге (парламент ФРГ) Дитер Дем и Цаклин Настич посетили в воскресенье в тюрьме города Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщило агентство DPA.

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Пучдемон, по словам Дема, считает, что сотрудники органов правосудия ФРГ с ним обращаются "очень корректно и даже дружелюбно". Экс-глава каталонского правительства "полон мужества" и готов продолжать борьбу за свои идеи, сообщил немецкий парламентарий. Дем предложил Пучдемону проживать в своем доме в Гессене в случае, если его выпустят на свободу в Германии, но предпишут не покидать пределы страны. Как заявил депутат, власти ФРГ должны вмешаться в ситуацию в качестве посредника и призвать испанское правительство к сдержанности в ситуации вокруг Каталонии.

В Берлине в воскресенье прошла акция с участием примерно 400 человек, которые призвали освободить Пучдемона. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Освободите нашего президента", "Свободу каталонским политическим узникам".

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где он проживал с октября прошлого года. Бывшему региональному лидеру инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.

В понедельник участковый суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей Пучдемона. Как ожидается, на следующей неделе органы правосудия могут принять решение по вопросу его экстрадиции в Испанию.

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