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Ас-Сиси в беседе с Путиным заявил о стремлении к развитию стратегического сотрудничества

Международная панорама
2 апреля, 23:53 UTC+3 КАИР КАИР 2, апреля. /ТАСС

Президент России позвонил Абделю Фаттаху ас-Сиси, чтобы поздравить его с победой на выборах

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КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Избранный на второй срок президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник о стремлении его страны к продолжению стратегического сотрудничества с Россией. Об этом, как сообщил официальный представитель канцелярии главы государства Бассам Рады, он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Российский лидер, как отметил спикер, позвонил ас-Сиси, чтобы поздравить с победой на состоявшихся в конце марта выборах. "Президент ас-Сиси выразил искреннюю благодарность и признательность президенту Путину, отметив прочность и глубину отношений между двумя странами и стремление Египта к продолжению стратегического сотрудничества с РФ в предстоящий период для достижения общих интересов народов двух государств", - указал Рады. По его словам, в ходе беседы обсуждались "пути развития сотрудничества в различных областях", а также "последние события на Ближнем Востоке и ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес".

Как объявил ранее в понедельник избирком АРЕ, ас-Сиси одержал безоговорочную победу на прошедших в стране 26-28 марта президентских выборах и был переизбран на второй срок, набрав 97,08% действительных голосов". Его единственный соперник - лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса - заручился поддержкой 2,92% избирателей.

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