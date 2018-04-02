Абдель Фаттах ас-Сиси получил безоговорочный кредит доверия египетского народа в 97%

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Главное политическое событие 2018 года в Египте завершилось в понедельник с официальным обнародованием итогов президентских выборов. Сенсации, как и ожидалось, не получилось: за баллотировавшегося на второй срок действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси проголосовали 97% избирателей. Его оппонента и единственного конкурента Мусу Мустафу Мусу, лидера партии "Аль-Гад", поддержали менее 3% голосовавших.
Даже если чисто теоретически предположить, что все признанные недействительными 7,27% бюллетеней, т.е. 1,76 млн листов, могли быть поданы за Мусу, победа ас-Сиси была бы безоговорочной. Но это исключено - Мусу изначально воспринимали как чисто техническую фигуру "для юридического закрепления альтернативного статуса президентских выборов", а забракованные бюллетени - это не более, чем неправильно оформленные в ходе голосования листы.
Еще во время подсчета голосов, когда колоссальный разрыв между кандидатами стал сразу очевиден, Муса заявил, что ожидал именно таких результатов. Сейчас, после оглашения итогов, он выступил с первым официальным заявлением, в котором выразил поддержку ас-Сиси, назвав его "самым достойным". Он также отметил, что готов и дальше всесторонне поддерживать президента в его работе "над развитием страны".
Вскоре после оглашения итогов выборов у президентского дворца Аль-Кубба в Каире начали собираться сторонники ас-Сиси, празднуя его победу. К вечеру к гуляньям по случаю победы действующего президента присоединились уже сотни человек. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь, стараясь только следить за порядком.
Тем временем, Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с первым после выборов обращением к нации. В нем он поблагодарил египтян и пообещал им "со всей преданностью служить родине в предстоящий период, стремясь и впредь укреплять госинституты и обеспечить безопасность и стабильность". "Я обещаю вам оставаться верным своей работе на благо Египта, его развития и стабильности, а также ради всех египтян без какой-либо дискриминации, - сказал президент. - Эта великая родина заслуживает того, чтобы мы работали на нее, строили ее будущее и прокладывали ей путь в завтрашний день. Ведь никто не построит Египет и не защитит его, кроме его народа".
Ас-Сиси также выразил "благодарность и признательность" Мусе Мустафе Мусе, который, по его словам, провел "честную и патриотическую избирательную битву".
Нынешние выборы по своим результатам лишь незначительно отличаются от голосования четырехлетней давности, когда тогдашний министр обороны ас-Сиси, заслуживший признание народа в победе над исламистами, отказался от военной карьеры в пользу гражданской и баллотировался первый раз на пост президента. Тогда у него, как и сейчас, был только один оппонент. И в 2014-м, и в 2018-м ас-Сиси получил более 90% голосов избирателей. Более того, сейчас, при меньшей явке избирателей в пользу ас-Сиси проголосовало больше граждан, выдав ему безоговорочный кредит доверия на ближайшие четыре года.