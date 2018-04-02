Абдель Фаттах ас-Сиси получил безоговорочный кредит доверия египетского народа в 97%

КАИР, 2 апреля. /ТАСС/. Главное политическое событие 2018 года в Египте завершилось в понедельник с официальным обнародованием итогов президентских выборов. Сенсации, как и ожидалось, не получилось: за баллотировавшегося на второй срок действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси проголосовали 97% избирателей. Его оппонента и единственного конкурента Мусу Мустафу Мусу, лидера партии "Аль-Гад", поддержали менее 3% голосовавших.

Даже если чисто теоретически предположить, что все признанные недействительными 7,27% бюллетеней, т.е. 1,76 млн листов, могли быть поданы за Мусу, победа ас-Сиси была бы безоговорочной. Но это исключено - Мусу изначально воспринимали как чисто техническую фигуру "для юридического закрепления альтернативного статуса президентских выборов", а забракованные бюллетени - это не более, чем неправильно оформленные в ходе голосования листы.

Выступление проигравшего

Еще во время подсчета голосов, когда колоссальный разрыв между кандидатами стал сразу очевиден, Муса заявил, что ожидал именно таких результатов. Сейчас, после оглашения итогов, он выступил с первым официальным заявлением, в котором выразил поддержку ас-Сиси, назвав его "самым достойным". Он также отметил, что готов и дальше всесторонне поддерживать президента в его работе "над развитием страны".

Выступления победителей

Вскоре после оглашения итогов выборов у президентского дворца Аль-Кубба в Каире начали собираться сторонники ас-Сиси, празднуя его победу. К вечеру к гуляньям по случаю победы действующего президента присоединились уже сотни человек. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь, стараясь только следить за порядком.

Тем временем, Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с первым после выборов обращением к нации. В нем он поблагодарил египтян и пообещал им "со всей преданностью служить родине в предстоящий период, стремясь и впредь укреплять госинституты и обеспечить безопасность и стабильность". "Я обещаю вам оставаться верным своей работе на благо Египта, его развития и стабильности, а также ради всех египтян без какой-либо дискриминации, - сказал президент. - Эта великая родина заслуживает того, чтобы мы работали на нее, строили ее будущее и прокладывали ей путь в завтрашний день. Ведь никто не построит Египет и не защитит его, кроме его народа".

Ас-Сиси также выразил "благодарность и признательность" Мусе Мустафе Мусе, который, по его словам, провел "честную и патриотическую избирательную битву".

Две президентские гонки с разницей в четыре года

Нынешние выборы по своим результатам лишь незначительно отличаются от голосования четырехлетней давности, когда тогдашний министр обороны ас-Сиси, заслуживший признание народа в победе над исламистами, отказался от военной карьеры в пользу гражданской и баллотировался первый раз на пост президента. Тогда у него, как и сейчас, был только один оппонент. И в 2014-м, и в 2018-м ас-Сиси получил более 90% голосов избирателей. Более того, сейчас, при меньшей явке избирателей в пользу ас-Сиси проголосовало больше граждан, выдав ему безоговорочный кредит доверия на ближайшие четыре года.