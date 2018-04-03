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СМИ: лидеры КНДР и Южной Кореи могут принять декларацию о денуклеаризации

Международная панорама
3 апреля, 7:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, апреля. /ТАСС

О том, что подписание такого документа может случится, рассказал сотрудник администрации президента Мун Чжэ Ина

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ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Декларация о денуклеаризации Корейского полуострова может быть принята на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которая состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на слова сотрудника администрации президента Южной Кореи.

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"Принятие декларации было бы естественным шагом, - сказал он. - В центре внимания на саммите будет именно вопрос о денуклеаризации".

Север и Юг Кореи в 1992 году уже принимали подобный документ, который провозглашал запрет на производство и обладание ядерным оружием. Однако КНДР впоследствии отказалась от таких обязательств.

В то же время на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в минувшем марте Ким Чен Ын, по сообщению китайской стороны, выразил готовность к поэтапной денуклеаризации при условии, что США и Южная Корея откажутся от враждебной политики и предпримут шаги к достижению мира и стабильности в регионе.

Ранее в начале марта на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи в Пхеньяне Ким Чен Ын также заявил, как сообщили в Сеуле, что у Пхеньяна не будет оснований для обладания ядерным оружием, если он получит гарантии безопасности существующего строя в стране, а военные угрозы КНДР будут устранены.

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