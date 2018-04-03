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СМИ: сирийские военные обнаружили подземные бункеры и туннели боевиков в Восточной Гуте

Международная панорама
3 апреля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сообщается, что вооруженные формирования располагали запасами продовольствия и медикаментов

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ТАСС, 3 апреля. Подземные бункеры с общежитиями и клиниками, оснащенными современным медицинским оборудованием, обнаружили во вторник сирийские военные в пригородах Эрбин, Айн-Терма, Замалька и Джаубар в Восточной Гуте.

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Как сообщило агентство SANA, эти населенные пункты, служившие форпостами вооруженных группировок на подступах к Дамаску, были соединены между собой сетью туннелей. Высота некоторых из них достигала шести метров, что позволяло передвигаться под землей грузовикам с боеприпасами.

По сведениям военного эксперта генерала Амина Хотейта, общая протяженность подземных дорог, которые выходили к городам Хараста и Дума в окрестностях сирийской столицы, достигала 35 км. Как считает эксперт, существование на протяжении шести лет лагерей бандформирований под Дамаском стало возможным благодаря массированной поддержке, которую оказывали боевикам их зарубежные покровители.

Помимо складов с боеприпасами вооруженные формирования располагали большими запасами продовольствия и медикаментов. Сирийские военнослужащие нашли во вторник несколько складских помещений в ходе обследования освобожденных от боевиков районов в Замальке. Как указывает SANA, перед тем как покинуть Восточную Гуту боевики сожгли штабные бункеры, чтобы уничтожить доказательства своей связи с внешними спонсорами.

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