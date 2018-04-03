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Россия и Турция продолжат интенсивную работу по установлению мира и стабильности в регионе

Международная панорама
3 апреля, 19:49 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшиеся во вторник в Анкаре

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция продолжат интенсивную работу, направленную на установление мира и стабильности в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Наша интенсивная работа для установления мира и спокойствия, стабильности в регионе будет продолжаться. Желаю, чтобы все эти наши встречи пошли на пользу всему нашему региону", - сказал Эрдоган на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов России и Турции.

Он сообщил, что перед заседанием Совета состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. "Только что мы завершили переговоры в формате тет-а-тет с дорогим другом Путиным и обменялись мнениями относительно многих вопросов, как региональных, так и международных", - сказал президент Турции.

В начале встречи Эрдоган еще раз поздравил Путина с переизбранием на должность президента РФ.

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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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