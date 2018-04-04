WP: спецпрокурор Мюллер пока не считает Трампа подозреваемым по делу о "сговоре с РФ"

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, пока не считает президента Дональда Трампа подозреваемым в сговоре с Москвой. Это отметила во вторник газета The Washington Post, ссылающаяся на источники, знакомые с ходом разбирательства.

По их словам, в начале марта Мюллер "проинформировал адвокатов Трампа о том, что он продолжает проводить расследование относительно действий президента, но в настоящий момент не рассматривает его в качестве подозреваемого" в совершении правонарушений.

"Спецпрокурор также сказал адвокатам Трампа, что готовит доклад о действиях" политика с того момента, как он возглавил Белый дом, в частности, предпринимал ли он попытки заблокировать расследование и тем самым "воспрепятствовать правосудию", пишет газета. Кроме того, Мюллер повторил, что ему необходимо взять показания у Трампа, чтобы "понять, были ли у него намерения прекратить расследование, и завершить эту часть следствия", добавила The Washington Post.

Трамп уже не раз заявлял, что проводимое Мюллером разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Президент выражал готовность под присягой дать показания лично спецпрокурору. Но против этого выступал один из его юрисконсультов - Джон Дауд, который ушел 22 марта в отставку именно из-за разногласий с Трампом по этому вопросу.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых 5 американцев, 13 россиян и 1 голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.