Иран обвинил США в намерении использовать террористов для продвижения своих интересов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. США спасли некоторых лидеров террористов, действовавших на Ближнем Востоке, и намерены использовать их для продвижения своих интересов. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в среду в эфире телеканала "Россия 24".

"Где террористы действовали в их [США] интересах, они терроризм поддерживали", - сказал он.

"Лидеров и некоторых очень крупных террористов они спасли и вывезли из региона. Они их держат в своих руках. Сегодня есть признаки и свидетельства того, что они хотят их задействовать в других местах региона. Мне кажется, угроза терроризма существует в Центральной Азии, на Кавказе по причине того, что есть признаки и свидетельства, что часть террористов перебрасывают в Афганистан", - сказал он.