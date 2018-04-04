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Иран обвинил США в намерении использовать террористов для продвижения своих интересов

Международная панорама
4 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По словам министра обороны исламской республики, американцы спасли и вывезли из региона лидеров действовавших на Ближнем Востоке террористических организаций

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. США спасли некоторых лидеров террористов, действовавших на Ближнем Востоке, и намерены использовать их для продвижения своих интересов. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в среду в эфире телеканала "Россия 24".

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"Где террористы действовали в их [США] интересах, они терроризм поддерживали", - сказал он.

"Лидеров и некоторых очень крупных террористов они спасли и вывезли из региона. Они их держат в своих руках. Сегодня есть признаки и свидетельства того, что они хотят их задействовать в других местах региона. Мне кажется, угроза терроризма существует в Центральной Азии, на Кавказе по причине того, что есть признаки и свидетельства, что часть террористов перебрасывают в Афганистан", - сказал он.

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