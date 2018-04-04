Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти США решили подключить к охране границы с Мексикой Нацгвардию

Международная панорама
4 апреля, 22:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, апреля. /ТАСС

Глава МВБ США Кирстьен Нильсен подчеркнула, что американская сторона консультировалась по поводу принятого решения с правительством Мексики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение подключить части Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

"Президент [США Дональд Трамп] отдал распоряжение министерству обороны и министерству внутренней безопасности работать вместе с губернаторами [ряда заинтересованных штатов], чтобы развернуть Национальную гвардию на нашей юго-западной границе, дабы помочь службе пограничного контроля. Президент сегодня подпишет прокламацию соответствующего содержания", - заявила Нильсен.

Она выразила надежду на то, что такая переброска подразделений Национальной гвардии, которая подчиняется губернаторам штатов, начнется немедленно. Глава МВБ США заверила, что американская сторона консультировалась по поводу принятого решения с правительством Мексики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
7
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости