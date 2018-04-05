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США не комментируют заключение британских специалистов по веществу в деле Скрипаля

Международная панорама
5 апреля, 0:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, апреля. /ТАСС

При этом представитель пресс-службы Госдепа в очередной раз подтвердил, что Вашингтон разделяет мнение, которое ранее публично излагали британские власти

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент отказался в среду комментировать признание специалистов британской военной лаборатории в Портон-Дауне, которые не смогли установить происхождение вещества в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вместо этого представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства подтвердил ТАСС, что Вашингтон разделяет мнение, которое уже публично излагали британские власти.

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"США согласны с оценкой Соединенного Королевства, согласно которой, с большой долей вероятности, Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Великобритании с использованием боевого нервно-паралитического отравляющего вещества - либо путем преднамеренного использования, либо вследствие своей неспособности задекларировать и обеспечить защиту своих запасов этого вещества", - сказал он.

Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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