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Глава МИД Турции призвал не путать АЭС с ядерным оружием

Международная панорама
5 апреля, 15:45 UTC+3 БАКУ БАКУ 5, апреля. /ТАСС

Также Мевлют Чавушоглу отметил, что АЭС "Аккую" будет первой атомной электростанцией в стране

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БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Турция будет развивать атомную энергетику и выступает против ядерного оружия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу, выступая на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

Смотрите также
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко во время церемонии открытия строительства гидротехнических сооружений АЭС "Аккую", 14 апреля 2015 года

АЭС "Аккую". Досье

"Экономика Турции растет. Одной АЭС "Аккую" будет недостаточно. Мы ведем работу с японцами по строительству еще одной атомной станции в Синопе", - сказал турецкий министр. Он подчеркнул, что АЭС есть во всем мире, и это - не ядерное оружие.

"Если кто-то не знает разницу между атомными электростанциями и ядерным оружием, то это не наша вина. Мы против ядерного оружия во всем мире. Мы против принципа "пусть будет у меня, и не будет у другого", - отметил глава турецкого МИД.

Чавушоглу также подчеркнул, что АЭС "Аккую", которая строится по российскому проекту, будет первой атомной электростанцией в Турции. По его словам, эта станция будет покрывать потребности страны в электроэнергии на 10%.

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