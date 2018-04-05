Глава МИД Турции призвал не путать АЭС с ядерным оружием

БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Турция будет развивать атомную энергетику и выступает против ядерного оружия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу, выступая на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

"Экономика Турции растет. Одной АЭС "Аккую" будет недостаточно. Мы ведем работу с японцами по строительству еще одной атомной станции в Синопе", - сказал турецкий министр. Он подчеркнул, что АЭС есть во всем мире, и это - не ядерное оружие.

"Если кто-то не знает разницу между атомными электростанциями и ядерным оружием, то это не наша вина. Мы против ядерного оружия во всем мире. Мы против принципа "пусть будет у меня, и не будет у другого", - отметил глава турецкого МИД.

Чавушоглу также подчеркнул, что АЭС "Аккую", которая строится по российскому проекту, будет первой атомной электростанцией в Турции. По его словам, эта станция будет покрывать потребности страны в электроэнергии на 10%.