Постпред США при ООН: Вашингтон не намерен уходить из Сирии до разгрома ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не планирует в ближайшее время выводить войска из Сирии, решение на этот счет США примут после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в четверг в Университете Дьюка в Северной Каролине постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, запись ее выступления опубликована на канале учебного заведения в интернет-сервисе YouTube.

Хейли был задан вопрос о том, собираются ли США, как заявлял президент США Дональд Трамп, вскоре прекратить военное присутствие в Сирии. "Президент говорит, что нанесение поражения ИГ всегда было нашим приоритетом, - ответила она. - Он не говорит, что мы выйдем, когда победим ИГ. Он говорит, что мы будем работать с партнерами и друзьями и решим, что будет дальше".

Постпред США при ООН заверила, что группировка быстро утрачивает свои позиции, и Вашингтон "не позволит ИГ вернуться". "Я также скажу, что президент в полной мере прислушивается к своим генералам в этом вопросе. Потому что они не хотят возвращения ИГ", - добавила Хейли.

Трамп 29 марта заявил на брифинге, что с завершением боевой операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл. По его словам, США очень скоро уйдут из арабской страны.

Однако, согласно источникам американской телекомпании CNN, на состоявшемся на текущей неделе заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.