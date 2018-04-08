Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключает, что Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии в связи с утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума под Дамаском. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы видели фотографии этой атаки", - сказал он. На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: "Я бы не стал ничего исключать". "Мы изучаем информацию об атаке", - добавил Боссерт. Он также сообщил, что Трамп обсудил указанные утверждения с сотрудниками администрации, которые отвечают за вопросы в сфере национальной безопасности США.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.