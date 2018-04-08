Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке

Международная панорама
8 апреля, 16:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Том Боссерт заявил, что в Вашингтоне изучают информацию об атаке

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключает, что Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии в связи с утверждениями о применении отравляющих веществ в городе Дума под Дамаском. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы видели фотографии этой атаки", - сказал он. На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: "Я бы не стал ничего исключать". "Мы изучаем информацию об атаке", - добавил Боссерт. Он также сообщил, что Трамп обсудил указанные утверждения с сотрудниками администрации, которые отвечают за вопросы в сфере национальной безопасности США.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп возложил ответственность на РФ и Иран за поддержку властей Сирии
2
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
6
Ространснадзор проведет проверку перевозчика после ДТП в Крыму
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости