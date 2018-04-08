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В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума

Политика
8 апреля, 14:34 дата обновления: 8 апреля, 14:38 UTC+3

В российском дипведомстве считают, что подобные заявления направлены на оправдание военных ударов извне

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. МИД России назвал информационном вбросом появившиеся 7 апреля сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. Об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили в воскресенье.

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"Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками, - указали в российском дипведомстве. - Очередная такая сфабрикованная информация о якобы имевшей место химатаке на Думу появилась вчера".

В министерстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. "Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне", - указали в МИД.

"Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирии, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", - указали в министерстве.

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Ранее 8 апреля Минобороны РФ опровергло сообщения о применении сирийскими вооруженными силами химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими войсками заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

По данным российского оборонного ведомства, 8 апреля начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (7 апреля сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил). Отмечается, что заявления о химических атаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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