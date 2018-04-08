СМИ: боевики "Джейш аль-Ислам" согласились освободить всех военнопленных в городе Дума

ТАСС, 8 апреля. Представители командования ВС Сирии и экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" возобновили контакты между собой в воскресенье после двух дней военных действий в городе Дума и его окрестностях в Восточной Гуте. Как сообщил правительственный телеканал Syria TV, сирийские военные и боевики встретились в районе лагеря беженцев Эль-Вафидин. Итогом состоявшихся переговоров стало согласие полевых командиров "Джейш аль- Ислам" освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, находящихся в их руках в городе Дума. По информации телеканала, позднее состоится повторная встреча, на которой боевики представят списки пленных и заложников.

Ранее агентство SANA сообщило, что боевики прекратили огонь после двух дней военных действий, в ходе которых правительственные войска нанесли им существенные потери, и согласились возобновить переговоры с командованием ВС республики. По информации SANA, сирийские военные "пошли на этот шаг, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, находящихся в руках бандформирований".