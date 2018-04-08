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Коалиция США заявила, что не видела опубликованные Минобороны РФ снимки разрушенной Ракки

Международная панорама
8 апреля, 16:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, апреля. /ТАСС

В пресс-службе коалиции отметили, что не комментируют "неподтвержденные сообщения открытых средств массовой информации"

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ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция заявила, что не видела опубликованные Минобороны РФ снимки разрушенной бомбардировками сирийской Ракки. Такой ответ корреспондент ТАСС получил в воскресенье в пресс-службе западной коалиции на просьбу прокомментировать данные российского военного ведомства.

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3 фото
© Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало съемки разрушенного бомбардировками коалиции города Ракка

"Мы не видели эти фотографии и не комментируем неподтвержденные сообщения открытых средств массовой информации", - заявил представитель пресс-службы.

В субботу Министерство обороны России сообщило, что опубликовало фотографии аэрофотосъемки, "подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов Ракки, нанесенные бомбардировками коалиции". "Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения", - отметили в российском ведомстве.

Минобороны РФ продемонстрировало снимки еще целого города, сделанные в 2014 году, в сравнении с аэрофотографиями сегодняшнего дня, на которых видны одни руины. Как отметили в министерстве, среди тех, кто возвращается в город, высок процент получающих ранения и погибающих в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах.

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