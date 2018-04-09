СМИ: боевики отпустили из города Дума первую группу находившихся в плену мирных жителей

ТАСС, 8 апреля. Экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" выпустила в воскресенье из города Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) первую группу заложников из числа мирных граждан. Как сообщил телеканал Syria, около 50 человек (большинство из них женщины) проследовали на автобусе через пропускной пункт 95, который контролируют сирийские военнослужащие. По информации телеканала, в спортивном комплексе "Фейха" в Дамаске, куда направятся заложники, их ожидает большая группа родственников.

В ночные часы несколько сотен человек, включая военнослужащих сирийской армии, пришли в район гуманитарного коридора Эль-Вафидин, чтобы приветствовать освобожденных граждан, которые несколько лет насильно удерживали в плену боевики.

Одновременно возобновился вывоз на автобусах из Гуты на север Сирии членов формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, всего, согласно достигнутым новым договоренностям с полевыми командирами "Джейш аль-Ислам", планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Представители командования ВС Сирии предъявили в воскресенье ультиматум главарям "Джейш аль-Ислам", потребовав в течение 48 часов освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, удерживаемых в городе Дума.

Агентство SANA ранее сообщило, что боевики прекратили огонь в ночь на воскресенье и вновь пошли на контакты с сирийской армией после двух дней военных действий (6 и 7 апреля), в ходе которых правительственные войска нанесли им существенный урон. По информации агентства, сирийские военные "согласились возобновить переговоры, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, удерживаемых бандформированиями".