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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии

Международная панорама
9 апреля, 14:30 UTC+3

Уточняется, что президент Турции "выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте"

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АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

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"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Президент Эрдоган выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте, а также отметил необходимость проведения совместной работы, направленной на предотвращение потерь среди мирного населения, а также на доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал источник.

Кроме того, по его словам, лидеры также "выразили удовлетворение результатами проведенных в начале месяца в Анкаре заседания Совета сотрудничества высшего уровня и трехстороннего саммита [лидеров РФ, Турции и Ирана, посвященного сирийскому урегулированию]".

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Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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