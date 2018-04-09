МИД Сирии: израильский удар по аэродрому нанесен в ответ на успехи сирийской армии в Гуте

ТАСС, 9 апреля. Израиль "продолжает совершать безнаказанно агрессивные нападения на Сирию, благодаря неограниченной поддержке, которую оказывают ему Соединенные Штаты". Об этом говорится в послании сирийского МИД, направленном в понедельник в Совбез ООН в связи с очередным ракетным ударом израильских ВВС по военному аэродрому в провинции Хомс.

В нем указывается, что "израильская агрессия стала ответом на успехи, достигнутые сирийской армией в изгнании террористических группировок из региона Восточная Гута на подступах к Дамаску".

МИД республики призывает СБ ООН "со всей ответственностью подойти к агрессивным вылазкам со стороны Израиля и принять меры по их пресечению".

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за последствия ракетного удара.