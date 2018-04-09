Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии: израильский удар по аэродрому нанесен в ответ на успехи сирийской армии в Гуте

Международная панорама
9 апреля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ведомство призывает СБ ООН "со всей ответственностью подойти к агрессивным вылазкам со стороны Израиля и принять меры по их пресечению"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. Израиль "продолжает совершать безнаказанно агрессивные нападения на Сирию, благодаря неограниченной поддержке, которую оказывают ему Соединенные Штаты". Об этом говорится в послании сирийского МИД, направленном в понедельник в Совбез ООН в связи с очередным ракетным ударом израильских ВВС по военному аэродрому в провинции Хомс.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

В нем указывается, что "израильская агрессия стала ответом на успехи, достигнутые сирийской армией в изгнании террористических группировок из региона Восточная Гута на подступах к Дамаску".

МИД республики призывает СБ ООН "со всей ответственностью подойти к агрессивным вылазкам со стороны Израиля и принять меры по их пресечению".

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность на Израиль за последствия ракетного удара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Страны
США Сирия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций
7
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости