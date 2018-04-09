Мэй: Россия помогла Асаду, используя вето в СБ ООН

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /ТАСС/. Российское право вето в СБ ООН позволило президенту Сирии Башару Асаду нарушить международное право. С таким утверждением в понедельник выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Стокгольме на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Стефаном Лёвеном.

"Использование Россией права вето в ООН позволило Асаду нарушить международное право и удалить механизм расследования химических атак в Сирии. Поэтому международное сообщество должно усилить свою решимость разобраться с теми, кто несет за это ответственность. Вместе со Швецией мы созовем экстренное заседание Совета безопасности, которое пройдет в ближайшее время", - сказала Мэй.

По ее словам, вместе с союзниками Британия работает над установлением того, что случилось в Восточной Гуте. "Если это подтвердится, то это станет еще одним свидетельством ужасающей жестокости режима Асада в отношении своего собственного народа и полного пренебрежения юридическим обязательством не применять такое оружие. Эта атака является продолжением общей картины безрассудного поведения, при котором основополагающие международные нормы в отношении борьбы с распространением химического оружия и его применением были коварно попраны", - утверждает британская премьер.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.