США одобрили экстрадицию в Панаму экс-президента страны Рикардо Мартинелли

ТАСС, 8 июня. Госдепартамент одобрил выдачу Панаме бывшего президента этой страны Рикардо Мартинелли. Об этом заявил в пятницу действующий глава латиноамериканского государства Хуан Карлос Варела, сообщило агентство EFE.

Мартинелли был президентом Панамы с 2009-го по 2014 год. "Я могу подтвердить, что министерство иностранных дел через наше посольство в Вашингтоне получило письмо от Госдепартамента, в котором говорится об одобрении экстрадиции экс-президента Мартинелли в Республику Панама на основе запроса, представленного Верховным судом", - сказал Варела.

Мартинелли покинул Панаму в конце января 2015 года. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. В июне 2017 года экс-президент был задержан в Майами, после того, как в мае того же года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в организации незаконной прослушки телефонных переговоров и в коррупции. Если он будет признан виновным, ему может грозить до 21 года лишения свободы. Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал жертвой политического преследования со стороны действующего правительства Панамы.