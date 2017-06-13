Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли задержан в США

МЕХИКО, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Бывший президент Панамы (2009-2014 гг.) Рикардо Мартинелли в понедельник был задержан в городе Майами в американском штате Флорида. Операция была проведена Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики. Политик 22 мая текущего года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Мартинелли покинул Панаму в конце января 2015 года. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос о его экстрадиции.

Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции. Если он будет признан виновным по итогам судебного разбирательства, то ему может грозить до 21 года лишения свободы.

Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал "жертвой политического преследования" со стороны действующего правительства Панамы.