Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли задержан в США

Международная панорама
13 июня, 5:02 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Мартинелли обвиняют в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Бывший президент Панамы (2009-2014 гг.) Рикардо Мартинелли в понедельник был задержан в городе Майами в американском штате Флорида. Операция была проведена Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики. Политик 22 мая текущего года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Мартинелли покинул Панаму в конце января 2015 года. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос о его экстрадиции.

Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции. Если он будет признан виновным по итогам судебного разбирательства, то ему может грозить до 21 года лишения свободы.

Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал "жертвой политического преследования" со стороны действующего правительства Панамы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
6
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
7
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Темы дня
Загрузка...
Реклама