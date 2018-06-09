МИД Сингапура: США и КНДР намерены преодолеть многолетние разногласия

СИНГАПУР, 9 июня. /ТАСС/. Представители США и КНДР демонстрируют намерение преодолеть разногласия, накопившиеся за последние десятилетия. Такое мнение высказал в субботу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, который сделал остановку в Пекине после посещения Пхеньяна, где провел переговоры со своим коллегой Ли Ён Хо.

"Я встречался с представителями двух сторон. Могу отметить искренность, желание и волю преодолеть разногласия, которые накопились за семьдесят лет", - цитирует газета The Straits Times министра. "Давайте посмотрим, чего можно добиться при наличии доброй воли", - добавил глава МИД.

Говоря о целях своей поездки в Вашингтон и Пхеньян, Балакришнан сказал, что "нужно было обсудить последние приготовления к саммиту, который пройдет 12 июня". "Приятно сообщить, что стороны удовлетворены ходом подготовки", - добавил министр.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет в сингапурском отеле "Капелла", расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, в первой половине дня в воскресенье в Сингапур прибудет Ким Чен Ын.