США и КНДР переходят от угроз к саммиту

Еще недавно президент США Дональд Трамп называл лидера КНДР Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой" и грозил Пхеньяну полным уничтожением. Теперь же глава американской администрации обещает заключить "сделку века" с северокорейским лидером, а "блистательный товарищ" Ким говорит о денуклеаризации Корейского полуострова и заморозке ракетно-ядерной программы. Чем обусловлено такое беспрецедентное потепление и чего хотят добиться непримиримые враги — в материале ТАСС.
Осуществив 20 запусков баллистических ракет в 2017 году, КНДР пошла на резкую деэскалацию конфликта в январе 2018-го. В традиционном новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о завершении создания в стране ядерных сил и желании развивать диалог и сотрудничество, в первую очередь — с Южной Кореей. Затем впервые за три года состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по нормализации отношений. В феврале делегации команд КНДР и Республики Корея (РК) приняли совместное участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр. Спортсмены прошли под единым флагом, что должно было символизировать улучшение отношений между соседями.
Спустя месяц южнокорейская делегация во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном отправилась в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. По результатам этих переговоров стороны договорились:
• Организовать очередной (третий по счету) межкорейский саммит в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств.
• Начать прямые переговоры КНДР с США. По данным Белого дома, Ким Чен Ын передал Трампу устное послание с предложением о встрече.
8 марта Чон Ый Ён сообщил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Позже эту информацию подтвердил и сам президент. "Мы можем сесть [за стол переговоров] и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи", — подчеркнул он.
Можно выделить несколько причин:
• Сработали угрозы Дональда Трампа о применении военной силы против Пхеньяна, пишет руководитель представительства ТАСС в Сеуле Станислав Варивода. В случае "большой войны" на Корейском полуострове у КНДР нет шансов на победу, поэтому Ким Чен Ын решил пойти по пути разрядки.
• Из-за санкций (в том числе со стороны ключевого торгового партнера — Китая) КНДР грозит жесточайший экономический кризис, отмечает один из ведущих мировых экспертов по Северной Корее, профессор университета Кунмин Андрей Ланьков. Стране необходим выход из внешнеполитической изоляции, чтобы диверсифицировать свои экономические связи.
• Вступив в переговоры с США, КНДР ликвидирует главную реальную угрозу для себя — угрозу китайского доминирования, основанного на практически тотальной экономической зависимости Северной Кореи от КНР, — указывает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.
Да, действующие президенты США еще никогда не встречались с северокорейскими лидерами — в отличие от бывших. В 1994 году Пхеньян посетил тридцать девятый президент США Джимми Картер. Его отправили в КНДР в качестве спецпосланника президента Билла Клинтона, чтобы поспособствовать снижению напряженности на фоне развития ядерной программы Севера. Благодаря Картеру стороны заключили Рамочное соглашение, которое фактически заморозило развитие атомной энергетики КНДР. Под конец своего президентства Билл Клинтон вновь отправил в Пхеньян посланника — главу Государственного департамента США Мадлен Олбрайт. Но тот визит закончился ничем.
Хотя преемник Олбрайт — госсекретарь Колин Пауэлл — обещал продолжить переговоры, при президенте Джордже Буше-младшем отношения с Пхеньяном значительно деградировали. В 2002 году Буш причислил КНДР к "оси зла", то есть режимам, которые разрабатывают оружие массового поражения и способны передать его террористам. Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР с участием КНР, США, России, Южной Кореи и Японии зашли в тупик, и уже в 2006 году Пхеньян впервые провел ядерные испытания.
В преддверии первого срока Барака Обамы ходили разговоры о том, что новая администрация попытается вернуть Пхеньян за стол переговоров и избавиться от антагонизма в отношениях. В своей инаугурационной речи 44-й президент США обещал "протянуть руку тем, кто разожмет кулак", то есть обозначил открытость Белого дома к переговорам с любыми режимами. Однако в итоге северокорейская политика Обамы свелась к "стратегическому терпению", то есть выжиданию, пока режим в КНДР падет сам по себе под давлением санкций. Последние американо-северокорейские переговоры по вопросу ядерной программы состоялись в 2012 году.
Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят возможность отказа КНДР от ракетно-ядерной программы и гарантии безопасности Пхеньяна со стороны Вашингтона. Кроме того, Ким Чен Ын пообещал заморозить ракетные пуски и ядерные испытания на время диалога с США, а также никогда не использовать силу в отношении Южной Кореи. Впрочем, об этом известно лишь со слов официальных лиц в Сеуле.
Для встречи Трампа и Кима — если она состоится в принципе — еще не определены сроки и место проведения. В качестве возможных вариантов называются демилитаризованная зона Корейского полуострова, Южная Корея или Пхеньян. В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына в столице КНДР маловероятна, но не исключена. За время своего правления Ким Чен Ын не встретился ни с одним иностранным лидером и не совершил ни одного зарубежного визита, так что вполне вероятно, что он будет настаивать на "домашнем" саммите.
Если Обама ратовал за переговоры "без предварительных условий", то администрация Трампа уже выдвинула ряд требований для предстоящего саммита:
• По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок. Эту позицию подтвердил глава Минфина США Стивен Мнучин.
• США согласятся только на необратимую денуклеаризацию КНДР.
• Санкционное давление продолжится до тех пор, пока Северная Корея не начнет предпринимать реальные меры по денуклеаризации Корейского полуострова.
• Ким Чен Ын должен позволить вооруженным силам США продолжать проводить необходимые военные учения на Корейском полуострове.
Вопреки заверениям о том, что Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном не ради театральщины, критики президента в Вашингтоне опасаются превращения этого саммита в "реалити-шоу" без какого-либо практического результата. У многих экспертов также вызывает тревогу неподготовленность администрации США к переговорам: американское разведсообщество "давно недооценивало" лидера КНДР, Трамп без тщательной оценки согласился на переговоры с Ким Чен Ыном, а в администрации нет достаточного числа опытных дипломатов (в том числе посла в РК, чья должность остается вакантной) для того, чтобы провести тщательную подготовительную работу к таким консультациям.
Одна из версий — Ким Чен Ын намерен установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне. Об этом намерении лидер КНДР якобы упомянул на встрече с южнокорейской делегацией. На данный момент США и КНДР не имеют каких-либо дипотношений (интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции). Более того, формально Вашингтон и Пхеньян находятся в состоянии войны. США неоднократно отклоняли предложения КНДР заключить мирный договор вместо соглашения о перемирии.
По словам эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" Артема Лукина, Пхеньян "явно рассчитывает на некие послабления, прежде всего, в виде ослабления санкционной удавки, в обмен на заморозку программы своих ракетных и ядерных испытаний". При этом, по словам эксперта, трудно представить, что КНДР "подчистую сдаст свой ядерный арсенал в обмен на какие бы то ни было гарантии", по крайней мере, "это вряд ли произойдет в обозримом будущем".
"Гораздо более реалистичный сценарий будет заключаться в согласии Пхеньяна заморозить и демонтировать отдельные компоненты своей ракетно-ядерной программы, — полагает Лукин. — Возможный вариант компромисса может заключаться в сделке: Пхеньян отказывается от проведения ядерных испытаний, наработки оружейного плутония и урана, а также разработки способных достать Америку межконтинентальных баллистических ракет — в обмен на снятие санкций и снижение масштабов военных приготовлений Вашингтона на полуострове".
Такая договоренность может послужить "первым крупным шагом к деэскалации Корейского ядерного кризиса и в перспективе к его урегулированию".
Решение о саммите с участием Трампа и Кима поддержали Россия, ООН, Южная Корея, Китай, Евросоюз, Германия, Франция и другие страны. Япония пообещала выделить Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ) более 300 млн иен (около $2,8 млн) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР — в том случае, если Пхеньян даст на это согласие. На сообщения о возможной встрече Трампа и Кима не отреагировали лишь в самой КНДР — официальные лица и государственные СМИ по поводу саммита пока молчат.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Артур Громов