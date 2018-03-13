США и КНДР переходят от угроз к саммиту

Осуществив 20 запусков баллистических ракет в 2017 году, КНДР пошла на резкую деэскалацию конфликта в январе 2018-го. В традиционном новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о завершении создания в стране ядерных сил и желании развивать диалог и сотрудничество, в первую очередь — с Южной Кореей. Затем впервые за три года состоялись переговоры Пхеньяна и Сеула по нормализации отношений. В феврале делегации команд КНДР и Республики Корея (РК) приняли совместное участие в параде атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр. Спортсмены прошли под единым флагом, что должно было символизировать улучшение отношений между соседями.

Спустя месяц южнокорейская делегация во главе со спецпосланником президента Чон Ый Ёном отправилась в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном. По результатам этих переговоров стороны договорились:

• Организовать очередной (третий по счету) межкорейский саммит в зоне совместной безопасности в пункте Пханмунджом на границе двух корейских государств.

• Начать прямые переговоры КНДР с США. По данным Белого дома, Ким Чен Ын передал Трампу устное послание с предложением о встрече.

8 марта Чон Ый Ён сообщил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Позже эту информацию подтвердил и сам президент. "Мы можем сесть [за стол переговоров] и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи", — подчеркнул он.