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Генсек ООН приветствовал договоренность о переговорах Трампа с Ким Чен Ыном

Международная панорама
9 марта, 20:24 дата обновления: 9 марта, 21:28 UTC+3 ООН ООН 9, марта. /ТАСС

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш воодушевлен объявленной договоренностью между Вашингтоном и Пхеньяном о проведении саммита в мае

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ООН, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу приветствовал договоренность США и КНДР о проведении саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, во всемирной организации поддерживают все усилия, нацеленные на мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

"Генеральный секретарь воодушевлен объявленной договоренностью между Соединенными Штатами и Корейской Народно-Демократической Республикой о проведении саммита в мае. Он отмечает лидерство и мудрость всех заинтересованных [игроков], а также подтверждает свою поддержку всех усилий, направленных на мирную денуклеаризацию Корейского полуострова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.

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Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В свою очередь советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что Ким Чен Ын "пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний".

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Как напомнил в пятницу Стефан Дюжаррик, достигнутому в последние месяцы прогрессу в нормализации отношений предшествовал визит в КНДР заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана. "Мы ни в коей мере не пытаемся поставить себе в заслугу то, что происходит, но я думаю, что визит Фелтмана в декабре был шагом в позитивном направлении, который привел нас туда, где мы находимся в настоящий момент", - сказал представитель генсека ООН. По его словам, административный глава всемирной организации со своей стороны "будет делать все возможное, чтобы содействовать процессу" урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
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