Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.
Об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - сказал американский лидер. Он подчеркнул, что Вашингтон готов это сделать, выразив надежду на то, что этого не потребуется.
Трамп также поблагодарил Россию и Китай за то, что они поддержали новые санкции ООН против Пхеньяна, призвав при этом активизировать эти усилия. "Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими члена Совета Безопасности [ООН]. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше", - отметил он. "Возмутительно, что некоторые страны не только ведут торговлю с таким режимом, но также поставляют ему оружие и поддерживают его финансово", - указал американский лидер.
Президент США вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который проводит самоубийственную политику. "Северной Корее пора признать, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее", - добавил он.