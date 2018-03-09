Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС приветствует возможность встречи лидеров США и КНДР

Международная панорама
9 марта, 14:46 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, марта. /ТАСС

В четверг глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Евросоюз приветствует заявление президента Дональда Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Смотрите также

Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента со Скрипалем

Китай поддержал возможность прямого диалога между США и КНДР

Слуцкий: встреча Ким Чен Ына и Трампа может привести к разрядке на Корейском полуострове

"Мы верим, что принятие президентом Трампом этого решения также станет положительным развитием", - сказала она.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама