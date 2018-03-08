Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента со Скрипалем

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Больница в Солсбери приняла на лечение 21 пациента после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом заявил в четверг в интервью телекналу Sky News временно исполняющий обязанности констебля графства Уилтшир Кир Притчард.

"Это порядка 21 человека, включая основных пациентов - мужчину и женщину, находившихся на скамейке (сам Скрипаль и его дочь Юлия - прим. ТАСС)". По его словам, некоторые из них сдали анализ крови, и прошли лечение, направленное на поддержку их здоровья". При этом ВРИО констебля, сославшись на профессиональную тайну, не стал уточнять, какое количество полицейских входит в упомянутое число пациентов больницы.

Притчард также заявил, что единственный страж порядка, который на данный остается в больнице - это сержант уголовной полиции Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия и соприкоснулся с наибольшей дозой нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля. Во второй половине дня ВРИО констебля посетил своего подчиненного в больнице, который находится в реанимационном отделении, где ему предоставляется лечение по специальной методике. "Ему лучше, он поправляется", - отметил Притчард.

Помимо Бэйли, в больнице также остаются еще два человека - это сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь. Состояние обоих продолжает оставаться критическим.

Следственные действия

Тем временем полиция активизировала в четверг следственные мероприятия. Более тщательному изучению подверглась территория дома на окраине Солсбери, где проживал Скрипаль. Официальных сообщений о проводимых там работах не распространялось, но вертолетные съемки демонстрируют, что дом взят в оцепление. Кроме того, следственные мероприятия проводятся и на кладбище в Солсбери - в местах захоронения тел жены Скрипаля Людмилы, умершей в 2012 году, и скончавшегося в прошлом году его сына Александра.

Sky News также сообщил, что следствие изучает материалы с камер наружного наблюдения в британских аэропортах на случай установления фактов возможного вылета из страны лиц, которые теоретически могут быть причастны к организации покушения на убийство Скрипаля и его дочери.

Загадочное вещество

В среду шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, но не стал называть его. Определением состава этого вещества занимается военная лаборатория на территории технопарка Портон-Даун возле Солсбери, но никакой информации оттуда не поступает.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в центральной части Солсбери.