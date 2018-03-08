Глава МВД Великобритании: Лондон готов при необходимости продолжить давление на Москву

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Великобритания готова при необходимости применить новые меры политического давления на Россию. Об этом министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила в четверг с трибуны Палаты общин британского парламента во время обсуждения хода расследования дела, связанного с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Отвечая на вопрос депутатов, готова ли она сотрудничать с главами МВД других стран и со своими коллегами по британскому кабинету министров, чтобы применить действенные меры против угрозы, якобы исходящей от России, Радд сказала: "Если говорить о России и отдельно об этом инциденте (деле Скрипаля - прим. ТАСС), то мы четко указали, в чем состоят наши разногласия с РФ, особенно в вопросах, связанных с Украиной и Сирией. И мы были откровенны в нашей критике и в нашей решимости действовать, о чем говорят поправки, внесенные в законопроект о финансах и законопроект о санкциях. И мы пойдем дальше, если в этом будет необходимость".

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери. В настоящий момент они находятся в больнице, их состояние продолжает оцениваться как критическое.

Стоящий во главе расследования глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули в среду охарактеризовал произошедшее как покушение на убийство с применением отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Он также сообщил, что от контакта с таким веществом пострадал и первым прибывший на место инцидента в Солсбери полицейский, который находится в тяжелом состоянии в больнице. В четверг Эмбер Радд сообщила, что страж порядка пришел в себя, стал общаться с окружающими и что его состояние внушает оптимизм.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.

В российском МИД на это отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как возможно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По словам Пескова, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта для взаимодействия.