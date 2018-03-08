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Глава МВД Великобритании: состояние пострадавшего в Солсбери полицейского внушает оптимизм

Происшествия
8 марта, 12:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, марта. /ТАСС

Эмбер Радд также подчеркнула, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в очень тяжелом состоянии

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ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Состояние британского полицейского, пострадавшего от контакта с нервно-паралитическим веществом, которым 4 марта, согласно заявлению контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в городе Солсбери, вызывает оптимизм. Об этом заявила в интервью телеканалу ITV глава МВД Великобритании Эмбер Радд.

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"Я переговорила с [шефом контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда] Марком Роули этим утром. Два человека, которые являлись целями нападения, до сих пор находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский говорит и вступает в контакт с окружающими. Поэтому я более оптимистично настроена в отношении него", - сказала министр.

Отвечая на вопрос, надеется ли она на выздоровление полицейского, Радд сказала: "Конечно, надеюсь, но оно [состояние полицейского] по-прежнему очень тяжелое".

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

В российском МИД на заявления британской стороны отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связано отравление экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании, но Москва всегда открыта для взаимодействия.

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