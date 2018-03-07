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США изучают ситуацию вокруг отравления Скрипаля

Международная панорама
7 марта, 23:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

В Белом доме пока не отвечают на вопрос, собирается ли Вашингтон вводить санкции в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают ситуацию вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Журналисты спросили ее, собирается ли Вашингтон вводить санкции в отношении России в связи с отравлением Скрипаля, сравнив ситуацию с объявленными во вторник новыми ограничениями против КНДР в связи с применением, по мнению США, химического оружия с целью убийства Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР. "В настоящее время мы рассматриваем эту [ситуацию]", - отметила она, обещав держать прессу в курсе дела.

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты в курсе истории вокруг отравления, однако не выражают позиции по этому поводу.

4 марта Скрипаль вместе с дочерью Юлией пострадали из-за воздействия некого вещества в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице, их состояние оцениваться как критическое. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

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