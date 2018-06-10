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Экс-президент Чехии призвал вернуть Россию в G8

Международная панорама
10 июня, 14:01 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 10, июня. /ТАСС

Вацлав Клаус заявил, что оставлять РФ за пределами такого переговорного формата "по-детски глупо"

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ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус призвал к возвращению России в Группу восьми (G8). Об этом он заявил в воскресенье в дискуссионно-аналитической программе Partie пражского коммерческого телеканала Prima.

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"Оставлять Россию вне этой группы - по-детски глупо, - отметил он. - Россия не является для нас [Чехии] никакой угрозой".

Клаус полностью поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по скорейшему восстановлению членства РФ в "восьмерке". Россия, по словам бывшего чешского лидера, должна как можно быстрей вновь присоединиться к этой группе, чтобы участвовать в обсуждении и выработке решений по наиболее актуальным вопросам международной политики и мировой экономики.

Вацлав Клаус одновременно критиковал Евросоюз. Эта организация является "смирительной рубашкой" для европейцев. Он, в частности, назвал Европарламент "бесценным и не имеющим значения" органом. Экс-президент приветствовал бы проведение в республике референдума по вопросу ее выхода из ЕС.

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