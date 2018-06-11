СМИ: КНДР и США обсудят денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на предстоящих 12 июня переговорах обсудят широкий спектр вопросов, включая установление перманентного мира на Корейском полуострове и его денуклеаризацию. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК.

По данным агентства, лидеры двух государств обсудят "вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию полуострова и многие другие вопросы".

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.