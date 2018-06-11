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СМИ: КНДР и США обсудят денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове

Международная панорама
11 июня, 2:24 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Ким Чен Ын и Дональд Трамп также затронут на переговорах тему установления новых отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает ЦТАК

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на предстоящих 12 июня переговорах обсудят широкий спектр вопросов, включая установление перманентного мира на Корейском полуострове и его денуклеаризацию. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК.

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По данным агентства, лидеры двух государств обсудят "вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию полуострова и многие другие вопросы".

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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